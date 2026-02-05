Ամերիկյան ընկերությունը սկսում է ուսումնասիրել TRIPP-ի տեղանքը - Mediamax.am

Փետրվար 05, 2026
Ամերիկյան ընկերությունը սկսում է ուսումնասիրել TRIPP-ի տեղանքը


Լուսանկարը` U.S. Embassy Yerevan


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստան է այցելել ամերիկյան AECOM ճարտարագիտա-խորհրդատվական ընկերության թիմը՝ սկսելու TRIPP-ի տեղանքի հետազոտման աշխատանքները։

«Այս աշխատանքները կներառեն տեխնիկատնտեսական գնահատում եւ առաջարկների մշակում երկաթուղու եւ այլ ենթակառուցվածքների ձեւավորման վերաբերյալ, որոնք կօգնեն խթանել երկարաժամկետ տնտեսական աճ Հայաստանում, փոխկապակցվածություն եւ տարածաշրջանային ինտեգրում»,- ասվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդագրության մեջ:

