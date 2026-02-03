The New York Times. Իրանը կարող է կասեցնել միջուկային ծրագիրը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Փետրվար 03, 2026
140 դիտում

The New York Times. Իրանը կարող է կասեցնել միջուկային ծրագիրը


Լուսանկարը` REUTERS


Երեւան: Մեդիամաքս: Իրանը պատրաստ է փակել կամ կասեցնել իր միջուկային ծրագիրը՝ ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության սրումից խուսափելու համար:

Այդ մասին գրում է The New York Times (NYT) թերթը՝ հղում կատարելով իրանական եւ ամերիկյան պաշտոնյաներին:

 

Թերթի զրուցակիցները նշել են, որ Թեհրանը նախընտրելի կհամարեր 2025 թվականին ԱՄՆ-ի արված առաջարկը՝ ատոմային էներգիայի արտադրության տարածաշրջանային կոնսորցիումի ստեղծման մասին:

 

NYT-ի տվյալներով՝ ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթկոֆը եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին նամակագրական կապի մեջ են:

 

Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին՝ եթե ամերիկյան կողմից չլինեն «սպառնալիքներ եւ անհիմն սպասելիքներ»:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Փետրվար 3, 2026 13:56
«Իզմիրլյան» հիմնադրամն ամփոփել է 2025թ. ծրագրերի արդյունքները

Աշխարհում | Փետրվար 3, 2026 13:39
Էրդողանը խոսել է թյուրքական աշխարհի «հսկայական ներուժի» մասին

«Հատուկ թղթապանակ» | Փետրվար 3, 2026 13:36
Ադրբեջանն «Էփշտեյնի ֆայլերում». բին Սուլայեմը, Բարաքը, Սթերնը եւ այլք
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026