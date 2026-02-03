The New York Times. Իրանը կարող է կասեցնել միջուկային ծրագիրը

Երեւան: Մեդիամաքս: Իրանը պատրաստ է փակել կամ կասեցնել իր միջուկային ծրագիրը՝ ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության սրումից խուսափելու համար:
Այդ մասին գրում է The New York Times (NYT) թերթը՝ հղում կատարելով իրանական եւ ամերիկյան պաշտոնյաներին:
Թերթի զրուցակիցները նշել են, որ Թեհրանը նախընտրելի կհամարեր 2025 թվականին ԱՄՆ-ի արված առաջարկը՝ ատոմային էներգիայի արտադրության տարածաշրջանային կոնսորցիումի ստեղծման մասին:
NYT-ի տվյալներով՝ ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթկոֆը եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին նամակագրական կապի մեջ են:
Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին՝ եթե ամերիկյան կողմից չլինեն «սպառնալիքներ եւ անհիմն սպասելիքներ»:
