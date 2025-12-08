Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը գոհ է Իրանի հետ շփումների ակտիվացումից։
Ինչպես հաղորդում է Trend-ը, Ալիեւն այդ մասին ասել է այսօր Բաքվում՝ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբբաս Արաղչիի հետ հանդիպման ժամանակ։
Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ երկկողմ օրակարգը լայն է, ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ, եւ բոլոր հարցերի համար կան մշակված «ճանապարհային քարտեզներ»։
Սեյեդ Աբբաս Արաղչին Ադրբեջանի ղեկավարին է փոխանցել նախագահ Մասուդ Պեզեշքիանի ողջույնները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ընդգծել է երկկողմ հարաբերությունների խորացման կարեւորությունը։
