Ալիեւը խոսում է «Ադրբեջանի ժառանգությունը Հայաստանում վերականգնելու» մասին

Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը հայտարարել է, որ «Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիների բռնի տեղահանումը, նյութական մշակույթի ոչնչացումը եւ յուրացումը պատմական փաստեր են, որոնք ապացուցված են հավաստի փաստաթղթերով»:
Ինչպես հաղորդում է Trend-ը՝ Ալիեւը այս մասին հայտարարել է Բաքվում ընթացող «Մշակութային ժառանգություն եւ վերադարձի իրավունք» համաժողովի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում:
«Հայաստանը պարբերաբար ոչնչացրել է Արեւմտյան Ադրբեջանում բնակվող ադրբեջանցիների հարուստ նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, նրանց սրբավայրերը եւ գերեզմանատները՝ նպատակ ունենալով ջնջել ադրբեջանական ժողովրդի հետքն իր տարածքից:
Խիստ պարտադիր է ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր՝ հայերի կողմից ադրբեջանցիների դեմ կատարված մարդկայնության դեմ հանցագործությունները միջազգային իրավունքի շրջանակներում գնահատելու եւ այս հարցում միջազգային հանրության աջակցությունն ապահովելու համար», - ասվում է Ադրբեջանի նախագահի ուղերձում:
«Ադրբեջանական մշակութային ժառանգության վերականգնումն ու պաշտպանությունը Հայաստանում, որը ադրբեջանական ժողովրդի օրինական պահանջն է, կարեւոր է թշնամանքի էջը շրջելու եւ ժողովուրդների միջեւ փոխըմբռնման հասնելու համար: Արեւմտյան Ադրբեջանի համայնքի զուսպ, կառուցողական մոտեցումը, հաշտեցման եւ երկխոսության պատրաստակամությունը, ինչպես նաեւ պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ նրա հարգանքը, բարձր գնահատականի են արժանի», - նշվում է ուղերձում:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: