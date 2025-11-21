Բաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ վերլուծական կենտրոնների ֆորումը

Երեւան: Մեդիամաքս: Այսօր Բաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ վերլուծական կենտրոնների առաջին ֆորումը։
Ինչպես հաղորդում է Azertac պետական լրատվական գործակալությունը՝ «Ադրբեջան-ԱՄՆ երկխոսությունը ռազմավարական գործընկերության համար» ֆորումի ընթացքում քննարկումներ կընթանան հետեւյալ թեմաներով.
- «Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի գնահատում. ազդեցությունը ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա»;
«Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության գործընթացը Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովից հետո»;
«Էներգետիկ անվտանգությունն եւ հաղորդակցությունները»։
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: