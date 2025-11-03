Ալիեւ. «Ադրբեջանցիների վերադարձը չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին»

Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւն այսօր հայտարարել է, որ «ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստանի տարածք չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին եւ հայկական պետությունը»։
Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցների՝ ելույթ ունենալով Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի 80-ամյակին նվիրված միջոցառմանը՝ Ալիեւը հայտարարել է.
«Ադրբեջանցիները երբեք վարակված չեն եղել անջատողականության հիվանդությամբ։ Մեր ժողովուրդը միշտ ներդրում է կատարել այն երկրների պետականության մեջ, որտեղ ապրում է, եւ ադրբեջանցիները խնդիրներ չեն ստեղծել եւ չեն ստեղծի որեւէ պետության կամ որեւէ այլ ժողովրդի համար։ Հետեւաբար, ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստանի տարածք չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին եւ հայկական պետությունը»։
Իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը նաեւ ասել է.
«Մի քանի օրից նշելու ենք մեր փառահեղ հաղթանակի հինգերորդ տարեդարձը։ Կարող եմ ասել, որ պատմության մեջ երբեք չի եղել որեւէ այլ երկիր, որը կհասներ նման փայլուն, ամբողջական եւ բացարձակ հաղթանակի, ինչպիսին մերն էր»։
