Հոկտեմբեր 24, 2025
Պուտինը եւ Ալիեւը քննարկել են «մի շարք արդիական հարցեր»


Լուսանկարը` kremlin.ru


Երեւան: Մեդիամաքս: Այսօր կայացել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ հեռախոսազրույցը։

«Ռուսաստանն ավելի շատ Ադրբեջանի կարիքն ունի, քան հակառակը»

Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ ասվում է.

 

«Ի շարունակություն հոկտեմբերի 9-ին Դուշանբեում կայացած զրույցի, քննարկվել են երկկողմ օրակարգի մի շարք արդիական հարցեր: Վերահաստատվել է առեւտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացման, էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի ոլորտներում համատեղ նախագծերի իրականացման փոխադարձ տրամադրվածությունը:

 

Բացի այդ, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային համագործակցության եւ միջազգային իրավիճակի որոշակի ասպեկտների։

 

Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել շփումները տարբեր մակարդակներում»։

