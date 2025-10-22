Փաշինյանն ու Կոբախիձեն քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հոկտեմբերի 21-ի երեկոյան Թբիլիսիում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրակլի Կոբախիձեի առանձնազրույցը:
Կառավարությունից հայտնում են, որ Վրաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի գործընկերոջը հոկտեմբերի 22-ին կայանալիք «Մետաքսի ճանապարհ» համաժողովին մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար:
«Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ ռազմավարական գործընկերության օրակարգին վերաբերող հարցեր: Կողմերն ընդգծել են երկու բարեկամական երկրների միջեւ քաղաքական ակտիվ երկխոսության փաստը եւ վստահություն հայտնել, որ այն արդյունավետ կերպով կշարունակվի:
Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատմանը: Իրակլի Կոբախիձեն մեկ անգամ եւս շնորհավորել է այդ առիթով եւ համոզմունք հայտնել, որ այն նոր ազդակ կհաղորդի տարածաշրջանային համագործակցությանն ու կայունության ապահովմանը:
Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը միտված TRIPP եւ «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծերի իրականացման շուրջ», - ասված է հաղորդագրության մեջ:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: