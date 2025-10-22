Փաշինյանն ու Կոբախիձեն քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հոկտեմբեր 22, 2025
323 դիտում

Փաշինյանն ու Կոբախիձեն քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացը


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հոկտեմբերի 21-ի երեկոյան Թբիլիսիում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրակլի Կոբախիձեի առանձնազրույցը:

Կառավարությունից հայտնում են, որ Վրաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի գործընկերոջը հոկտեմբերի 22-ին կայանալիք «Մետաքսի ճանապարհ» համաժողովին մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար: 

 

«Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ ռազմավարական գործընկերության օրակարգին վերաբերող հարցեր: Կողմերն ընդգծել են երկու բարեկամական երկրների միջեւ քաղաքական ակտիվ երկխոսության փաստը եւ վստահություն հայտնել, որ այն արդյունավետ կերպով կշարունակվի: 

 

Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատմանը: Իրակլի Կոբախիձեն մեկ անգամ եւս շնորհավորել է այդ առիթով եւ համոզմունք հայտնել, որ այն նոր ազդակ կհաղորդի տարածաշրջանային համագործակցությանն ու կայունության ապահովմանը: 

 

Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը միտված TRIPP եւ «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծերի իրականացման շուրջ», - ասված է հաղորդագրության մեջ:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 22, 2025 12:10
Փաշինյան. Կարող ենք ապահովել բեռնատարների տարանցումը Թուրքիայից Ադրբեջան

Տարածաշրջան | Հոկտեմբեր 22, 2025 09:48
Փաշինյանն ու Կոբախիձեն քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացը

Հասարակություն | Հոկտեմբեր 21, 2025 18:04
«Գույն, գիծ, ծավալ». Ավետիք Էլոյանի առաջին ցուցահանդեսը
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025