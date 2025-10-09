Ադրբեջանը Վրաստանին է ներկայացրել մարտական ԱԹՍ-ների կիրառման փորձը

Երեւան: Մեդիամաքս: Բաքվում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի եւ Վրաստանի զինվորականների հանդիպումը՝ անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործման փորձի փոխանակման նպատակով:
«Նովոստի-Գրուզիան»՝ վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հաղորդում է, որ «հանդիպումը տեղի է ունեցել երկկողմ ռազմական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում»:
Վրացական պատվիրակությանը տեղեկություններ են ներկայացվել ադրբեջանական բանակում անօդաչու թռչող սարքերի գործունեության, մարտական գործողություններում դրանց կիրառման, մարտական թռիչքների կազմակերպման եւ անօդաչու թռչող սարքերի զարգացման միտումների մասին:
