Ադրբեջանը Վրաստանին է ներկայացրել մարտական ԱԹՍ-ների կիրառման փորձը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հոկտեմբեր 09, 2025
218 դիտում

Ադրբեջանը Վրաստանին է ներկայացրել մարտական ԱԹՍ-ների կիրառման փորձը


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Բաքվում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի եւ Վրաստանի զինվորականների հանդիպումը՝ անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործման փորձի փոխանակման նպատակով:

«Նովոստի-Գրուզիան»՝ վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հաղորդում է, որ «հանդիպումը տեղի է ունեցել երկկողմ ռազմական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում»:

 

Վրացական պատվիրակությանը տեղեկություններ են ներկայացվել ադրբեջանական բանակում անօդաչու թռչող սարքերի գործունեության, մարտական գործողություններում դրանց կիրառման, մարտական թռիչքների կազմակերպման եւ անօդաչու թռչող սարքերի զարգացման միտումների մասին: 

 

 

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 9, 2025 15:23
«Հայաստանի եւ ԵՄ հարաբերությունները երբեք այսքան սերտ չեն եղել»

Տարածաշրջան | Հոկտեմբեր 9, 2025 11:18
Ադրբեջանը Վրաստանին է ներկայացրել մարտական ԱԹՍ-ների կիրառման փորձը

Արտաքին քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 9, 2025 10:48
Պուտինը եւ Ալիեւը կհանդիպեն Դուշանբեում
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025