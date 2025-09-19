ԱԱԾ տնօրենը կմեկնի Բաքու

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի Բաքու:
ՀՀ ԱԱԾ-ից հայտնել են, որ ԱԱԾ պատվիրակությունը սեպտեմբերի 19-ից 21-ը կմասնակցի Բաքվում կայանալիք «Անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին»:
Ֆորումը կազմակերպվում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության կողմից։ Մասնակիցներն են պետությունների անվտանգության ու հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները։
