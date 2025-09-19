ԱԱԾ տնօրենը կմեկնի Բաքու - Mediamax.am

ԱԱԾ տնօրենը կմեկնի Բաքու


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարության մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի Բաքու:

ՀՀ ԱԱԾ-ից հայտնել են, որ ԱԱԾ պատվիրակությունը սեպտեմբերի 19-ից 21-ը կմասնակցի Բաքվում կայանալիք «Անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին»:

 

Ֆորումը կազմակերպվում է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության կողմից։ Մասնակիցներն են պետությունների անվտանգության ու հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները։

 

 

