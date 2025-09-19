Մոսկվան դեմ է «օտար խաղացողների» ներգրավմանը հայ-թուրքական գործընթացում

Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը դիտարկում է որպես «Հարավային Կովկասում երկարատեւ խաղաղության վերականգնման եւ կայուն զարգացման ապահովման անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը»։
Այս մասին Մոսկվայում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան՝ հիշեցնելով, որ հայ-թուրքական բանակցությունների առաջին փուլը տեղի է ունեցել 2022 թվականի հունվարի 14-ին Մոսկվայում։
«Մենք պատրաստ ենք շարունակել աջակցել մեր հայ եւ թուրք գործընկերների ջանքերին այս ուղղությամբ, այդ թվում՝ 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի շրջանակներում։ Ակնկալում ենք, որ Անկարայի եւ Երեւանի միջեւ համաձայնությունների մշակման ժամանակ պատշաճ կերպով հաշվի տեղում առկա իրողությունները եւ Հարավային Կովկասում հարեւանների երկարաժամկետ շահերը։ Դրան հասնելու համար կարեւոր է բացառել ոչ տարածաշրջանային խաղացողների ապակառուցողական միջամտությունը առանց այդ էլ ոչ դյուրին բանակցային գործընթացում», - նշել է Մարիա Զախարովան։
