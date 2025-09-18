Էրդողան. «Թուրքիան ինքն է թելադրում խաղի կանոնները» - Mediamax.am

Էրդողան. «Թուրքիան ինքն է թելադրում խաղի կանոնները»


Լուսանկարը` twimg.com


Երեւան: Մեդիամաքս: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը կարող է թելադրել խաղի կանոնները միջազգային հարաբերություններում եւ հասնել իր նպատակներին:

Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը, Անկարայում ԱԳՆ նոր համալիրի հիմնարկեքի ժամանակ ելույթ ունենալիս՝ Էրդողանն ասել է.

 

«Թուրքիան երկիր է, որը թելադրում է իր քաղաքականությունն ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ տարածաշրջանում: Թուրքիան հավատում է այնպիսի աշխարհի, որտեղ իրավունքն ունի ամուր դիրքեր: Թուրքական արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններն են կայունության պահպանումը, խաղաղության ապահովումը եւ եղբայրական կապերի ամրապնդումը: 

 

Մենք էժան բանավեճերով հետաքրքրված չենք: Այսօր Թուրքիան երկիր է, որն ինքն է թելադրում խաղի կանոնները ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ տարածաշրջանում եւ ուշադրություն չի դարձնում ուրիշների կարծիքին: Մենք հասնում ենք այս նպատակների իրականացմանը սառնասրտորեն՝ գրոսմայստերի պես: Ոչ ոք չի կարող խանգարել մեզ հասնել մեր նպատակներին»: 

