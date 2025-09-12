Զախարովա. ՌԴ-ն կերկխոսի Հայաստանի հետ ապաշրջափակման հարցով

Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ «ՌԴ-ն ակնկալում է հաղորդակցությունների ապաշրջափակման համատեքստում շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի հետ»:
Ռուս դիվանագետի խոսքով՝ «Թրամփի ուղու» նախագծի մասին վերջնական պատկերացում կարելի է կազմել միայն կոնկրետ մանրամասներին ծանոթանալուց հետո։
Միաժամանակ նա նշել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք գործոններ.
«Հայաստանը ԵԱՏՄ միասնական մաքսային տարածքի մաս է, «Ռուսական երկաթուղիներ»-ի դուստր ձեռնարկությունը՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունը կառավարում է Հայաստանի երկաթուղային ցանցերը, Ռուսաստանի սահմանապահները պահպանում են սահմանը այն տարածքը, որտեղով ենթադրաբար պետք է անցնի նշված երթուղին»:
