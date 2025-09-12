Զախարովա. ՌԴ-ն կերկխոսի Հայաստանի հետ ապաշրջափակման հարցով - Mediamax.am

255 դիտում

Զախարովա. ՌԴ-ն կերկխոսի Հայաստանի հետ ապաշրջափակման հարցով


Լուսանկարը` https://www.chinadailyhk.com/


Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ «ՌԴ-ն ակնկալում է հաղորդակցությունների ապաշրջափակման համատեքստում շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի հետ»:

Ռուս դիվանագետի խոսքով՝ «Թրամփի ուղու» նախագծի մասին վերջնական պատկերացում կարելի է կազմել միայն կոնկրետ մանրամասներին ծանոթանալուց հետո։

 

ԱՄՆ-ը մտադիր է 145 մլն դոլար տրամադրել «Թրամփի ուղի» նախագծին

Միաժամանակ նա նշել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք գործոններ.

 

«Հայաստանը ԵԱՏՄ միասնական մաքսային տարածքի մաս է, «Ռուսական երկաթուղիներ»-ի դուստր ձեռնարկությունը՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունը կառավարում է Հայաստանի երկաթուղային ցանցերը, Ռուսաստանի սահմանապահները պահպանում են սահմանը այն տարածքը, որտեղով ենթադրաբար պետք է անցնի նշված երթուղին»:

Կարծիքներ

