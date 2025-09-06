Գրիգորյանն ու Մուստաֆաեւը հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքում - Mediamax.am

Գրիգորյանն ու Մուստաֆաեւը հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքում


Լուսանկարը` https://turkic.world/


Երեւան: Մեդիամաքս: Սեպտեմբերի 5-ին Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաեւի ղեկավարությամբ կայացել են երկու պետությունների պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններ Հայաստանի տարածք եւ Ադրբեջանի տարածք:

Այդ մասին հաղորդում է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունից՝ առանց մանրամասնելու, թե կոնկրետ որտեղ են այցելել պատվիրակությունները:

 

«2025թ. օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն՝ կողմերը քննարկել են սահմանագծի համապատասխան հատվածների/հատվածամասերի սահմանազատման եւ ականազերծման, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման ու կառուցման եւ դրանց իրականացման ժամկետների հետ կապված հարցեր՝ հաղորդակցությունների ստեղծման ոլորտում գործողությունների սինխրոնիզացման նպատակով:

 

Պատվիրակությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի հաջորդ հանդիպման կազմակերպման շուրջ», - ասված է հաղորդագրության մեջ:

Տարածաշրջան | Սեպտեմբեր 6, 2025 08:11
