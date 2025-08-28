ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել տրանսպորտային միջանցքի իրագործմանը - Mediamax.am

Երեւան: Մեդիամաքս: Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ համաձայնեցված հարցերի իրագործմանը, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջանցքի վերաբերյալ։

Ինչպես հաղորդում է Trend-ը, այս մասին այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ հանդիպմանն ասել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։

 

Նա շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ։

 

«Նշելով Վաշինգտոնում ձեռք բերված արդյունքների պատմական նշանակությունը՝ պետության ղեկավարը հատկապես ընդգծել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերը այս գործընթացում», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։

