ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել տրանսպորտային միջանցքի իրագործմանը

Երեւան: Մեդիամաքս: Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ համաձայնեցված հարցերի իրագործմանը, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջանցքի վերաբերյալ։
Ինչպես հաղորդում է Trend-ը, այս մասին այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ հանդիպմանն ասել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։
Նա շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կապակցությամբ։
«Նշելով Վաշինգտոնում ձեռք բերված արդյունքների պատմական նշանակությունը՝ պետության ղեկավարը հատկապես ընդգծել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերը այս գործընթացում», - ասվում է հաղորդագրության մեջ։
