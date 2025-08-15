Օվերչուկ. Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանին «Թրամփի երթուղու» հարցում - Mediamax.am

Օվերչուկ. Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանին «Թրամփի երթուղու» հարցում


Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն այսօր ասել է, որ «ՌԴ-ն աջակցում է Հայաստանին Ադրբեջանի հետ «Թրամփի երթուղի» անվամբ տրանսպորտային միջանցք ստեղծելու ծրագրում, եթե այն անհրաժեշտ է Երեւանին»։

«Մենք այս հարցը դիտարկում ենք այս հարթության վրա։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, եւ եթե Հայաստանը կարծում է, որ իրենց համար ինչ-որ բան լավ է, ապա, իհարկե, մենք այստեղ աջակցում ենք Հայաստանին։ 

 

Վաշինգտոնում մի քանի երկկողմ եւ եռակողմ փաստաթղթեր են ստորագրվել

Եթե նրանք կարծում են, որ Վաշինգտոնում համապատասխան հռչակագրի ստորագրումն ապահովում է անվտանգության ավելի մեծ երաշխիքներ, ապա դա լավ է, քանի որ մենք նաեւ աջակցում ենք Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացներին»,- ՏԱՍՍ-ի փոխանցմամբ՝ ասել է ՌԴ փոխվարչապետը։

 

Նրա խոսքով՝ սա «ամբողջությամբ համապատասխանում է Ռուսաստանի շահերին»։

 

Ալեքսեյ Օվերչուկը նշել է նաեւ, որ մոտ ապագայում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի Ռուսաստան։

