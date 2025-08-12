Փաշինյանը շնորհակալ է Իրանի նախագահին «օբյեկտիվ գնահատականների համար»

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հեռախոսազրույցի ընթացքում այսօր քննարկել են օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները:
Կառավարությունից հայտնել են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում «շեշտադրվել են այն հնարավորությունները, որը բացում է տարածաշրջանի համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությունը»:
«Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է, որ տարածաշրջանային հաղորդուղիները գործելու են երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների շրջանակում եւ փոխադարձության հիման վրա։
Վարչապետն Իրանի նախագահին շնորհակալություն է հայտնել վաշինգտոնյան համաձայնությունների մասին օբյեկտիվ գնահատականներով հանդես գալու համար եւ ընդգծել ԻԻՀ նախագահի՝ առաջիկայում Հայաստան կատարելիք այցի կարեւորությունը»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրության մեջ:
