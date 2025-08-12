Փաշինյանը շնորհակալ է Իրանի նախագահին «օբյեկտիվ գնահատականների համար» - Mediamax.am

Փաշինյանը շնորհակալ է Իրանի նախագահին «օբյեկտիվ գնահատականների համար»


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հեռախոսազրույցի ընթացքում այսօր քննարկել են օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները:

Կառավարությունից հայտնել են, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում «շեշտադրվել են այն հնարավորությունները, որը բացում է տարածաշրջանի համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությունը»:

 

Իրանի նախագահ. Մեր պահանջները միջանցքի հարցում կատարված են

«Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է, որ տարածաշրջանային հաղորդուղիները գործելու են երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության սկզբունքների շրջանակում եւ փոխադարձության հիման վրա։

 

Վարչապետն Իրանի նախագահին շնորհակալություն է հայտնել վաշինգտոնյան համաձայնությունների մասին օբյեկտիվ գնահատականներով հանդես գալու համար եւ ընդգծել ԻԻՀ նախագահի՝ առաջիկայում Հայաստան կատարելիք այցի կարեւորությունը»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրության մեջ:

