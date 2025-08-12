Իրանի նախագահ. Մեր պահանջները միջանցքի հարցում կատարված են - Mediamax.am

Իրանի նախագահ. Մեր պահանջները միջանցքի հարցում կատարված են


Երեւան: Մեդիամաքս: Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանն ասել է, որ «Թրամփի ուղու» հետ կապված՝ «Իրանի պահանջները հաշվի են առնվել»։

Վաշինգտոնում մի քանի երկկողմ եւ եռակողմ փաստաթղթեր են ստորագրվել

«Այս միջանցքը այն չէ, ինչի մասին չափազանցվել է մամուլում: Իրանի պահանջները հարգվել են»,- ինչպես հաղորդում է Mehr գործակալությունը, ասել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը: 

 

Փաշինյանը եւ Ալիեւը Վաշինգտոնի հանդիպման արդյունքներով հռչակագիր են ստորագրել

Հարցին, թե ԱՄՆ ներկայությունը չի՞ մտահոգում Իրանին, նա պատասխանել է. 

 

«Հարցերից մեկը դա է։ Բայց տարածքային ամբողջականության հարցը, դեպի Եվրոպա կամ հյուսիս ճանապարհը չփակելու մեր պահանջները հաշվի են առնվել։ Միակ մտահոգությունն այն է, որ այդ ճանապարհը կառուցելու են ամերիկյան ու հայկական ընկերություններ»։

