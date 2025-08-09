Փաշինյան. ՌԴ-ի եւ Իրանի հետ երկաթուղային կապ ենք ստանում, որը 30 տարի չի եղել - Mediamax.am

251 դիտում

Փաշինյան. ՌԴ-ի եւ Իրանի հետ երկաթուղային կապ ենք ստանում, որը 30 տարի չի եղել


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «ստորագրված նախագծով Հայաստանը Ռուսաստանի հետ երկաթուղային կապ է ստանում, որը 30 տարի չի ունեցել»։

«Այս պահին գոյություն ունեցող երկաթուղային ուղիները գտնվում են Ռուսաստանի կառավարման ներքո, եւ գուցե հետաքրքրություն առաջանա Ռուսաստանի համար ներդրում իրականացնել Իջեւան-Հրազդան, Իջեւան-Ղազախ երկաթուղին վերականգնելու մասով։ Իհարկե, այստեղ անհրաժեշտ կլինի նաեւ Ադրբեջանի համաձայնությունը։

 

Փաշինյանը եւ Ալիեւը Վաշինգտոնի հանդիպման արդյունքներով հռչակագիր են ստորագրել

 

Մենք երկաթուղային կապ ենք ստանում նաեւ Իրանի հետ, որը էլի շատ կարեւոր է եւ մենք չենք ունեցել։ Մենք երկաթուղային կապ ենք ստանում Կենտրոնական Ասիայի հետ, նաեւ՝ լաստանավային սցենարով։ Չինաստանն է ստանում նոր երկաթուղային ճանապարհ դեպի Արեւմուտք, որն այս պահին չունի։ Ուստի շատ էական է, թե հարցին, որ դիտանկյունից կնայենք»,-ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինտոնից, պատասխանելով հայաստանյան լրատվամիջոցների հարցերին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։

 

Վաշինգտոնում մի քանի երկկողմ եւ եռակողմ փաստաթղթեր են ստորագրվել

Նրա խոսքով՝ կա մեկնաբանություն, որ փաստաթուղթը խնդիրներ է առաջացնում Ռուսաստանի կամ Իրանի շահերի համար.

 

«Բայց գուցե նույն այս նախագիծը կարող է լավ հնարավորություն դառնալ որպեսզի տնտեսական համագործակցություն սկսվի Իրանի եւ ԱՄՆ–ի հետ, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ–ի հետ։

 

Այս նախագիծը կարող է որոշակի անսպասելի, բայց պոզիտիվ գործընկերության տեղ դառնալ, եւ «Խաղաղության խաչմերուկը» սրանով կարդարանա, որովհետեւ այն երկրները, որոնք խնդիրներ ունեն, գուցե ստանան հնարավորություն գործակցելու ՀՀ-ում եւ Հարավային Կովկասում»։

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Տարածաշրջան | Օգոստոս 9, 2025 10:26
Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի ապաշրջափակման եւ Սյունիքի ապագայի մասին

Տարածաշրջան | Օգոստոս 9, 2025 09:54
Փաշինյան. ՌԴ-ի եւ Իրանի հետ երկաթուղային կապ ենք ստանում, որը 30 տարի չի եղել

Արտաքին քաղաքականություն | Օգոստոս 9, 2025 09:11
Վաշինգտոնում մի քանի երկկողմ եւ եռակողմ փաստաթղթեր են ստորագրվել
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025