Փաշինյան. ՌԴ-ի եւ Իրանի հետ երկաթուղային կապ ենք ստանում, որը 30 տարի չի եղել

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «ստորագրված նախագծով Հայաստանը Ռուսաստանի հետ երկաթուղային կապ է ստանում, որը 30 տարի չի ունեցել»։
«Այս պահին գոյություն ունեցող երկաթուղային ուղիները գտնվում են Ռուսաստանի կառավարման ներքո, եւ գուցե հետաքրքրություն առաջանա Ռուսաստանի համար ներդրում իրականացնել Իջեւան-Հրազդան, Իջեւան-Ղազախ երկաթուղին վերականգնելու մասով։ Իհարկե, այստեղ անհրաժեշտ կլինի նաեւ Ադրբեջանի համաձայնությունը։
Մենք երկաթուղային կապ ենք ստանում նաեւ Իրանի հետ, որը էլի շատ կարեւոր է եւ մենք չենք ունեցել։ Մենք երկաթուղային կապ ենք ստանում Կենտրոնական Ասիայի հետ, նաեւ՝ լաստանավային սցենարով։ Չինաստանն է ստանում նոր երկաթուղային ճանապարհ դեպի Արեւմուտք, որն այս պահին չունի։ Ուստի շատ էական է, թե հարցին, որ դիտանկյունից կնայենք»,-ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինտոնից, պատասխանելով հայաստանյան լրատվամիջոցների հարցերին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Նրա խոսքով՝ կա մեկնաբանություն, որ փաստաթուղթը խնդիրներ է առաջացնում Ռուսաստանի կամ Իրանի շահերի համար.
«Բայց գուցե նույն այս նախագիծը կարող է լավ հնարավորություն դառնալ որպեսզի տնտեսական համագործակցություն սկսվի Իրանի եւ ԱՄՆ–ի հետ, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ–ի հետ։
Այս նախագիծը կարող է որոշակի անսպասելի, բայց պոզիտիվ գործընկերության տեղ դառնալ, եւ «Խաղաղության խաչմերուկը» սրանով կարդարանա, որովհետեւ այն երկրները, որոնք խնդիրներ ունեն, գուցե ստանան հնարավորություն գործակցելու ՀՀ-ում եւ Հարավային Կովկասում»։
