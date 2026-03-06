Հարցվածների 24 %-ը ընտրելու է իշխող ուժին, 47 %-ը հստակ պատասխան չի տվել - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Մարտ 06, 2026
224 դիտում

Հարցվածների 24 %-ը ընտրելու է իշխող ուժին, 47 %-ը հստակ պատասխան չի տվել


Լուսանկարը` REUTERS


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը կազմում է 20 %:

Այդ մասին են վկայում ամերիկյան Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (IRI) կողմից փետրվարի 3-ից 13-ը իրականացված հարցման արդյունքները։  

 

Հեռախոսային հարցման ընտրանքը կազմված է 18 տարին լրացած 1,506 ՀՀ քաղաքացիներից եւ Արցախից տեղահանվածներից, ովքեր այժմ բնակվում են Հայաստանում (որոնք կարող են լինել կամ չլինել ՀՀ քաղաքացիներ)։ 

 

«Ուժեղ Հայաստանի»-ի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի վարկանիշը կազմում է 10 %, Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը՝ 5 %:

 

Հարցման մասնակիցների 68 տոկոսն ասել է, որ մասնակցել է 2021թ. ԱԺ ընտրություններին: Հարցվածների 47 % այդ ընտրություններում ձայն է տվել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը, 8 %-ը՝ «Հայաստան» դաշինքին:

 

Պատասխանելով՝ «ո՞ր քաղաքական կուսակցությանը կամ դաշինքին կքվեարկեիք, եթե խորհրդարանական ընտրությունները լինեին հաջորդ կիրակի» հարցին, հարցվածների 24 %-ը նշել է «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը, 9 %-ը` «Ուժեղ Հայաստանը», 3-ական տոկոսը՝ «Հայաստան» դաշինքը եւ «Բարգավաճ Հայաստան»-ը: 

 

Հարցվածների 8 տոկոսն ասել է, որ չի մասնակցելու ընտրություններին, 30 %-ը՝ չի որոշել կամ դժվարացել է պատասխանել, 9 %-ը հրաժարվել է պատասխանել: Այսպիսով, հարցվածների 47 %-ը հստակ չի պատասխանել, թե ում է ընտրելու: 




Լրահոս

Քաղաքականություն | Մարտ 6, 2026 11:01
Հարցվածների 24 %-ը ընտրելու է իշխող ուժին, 47 %-ը հստակ պատասխան չի տվել

Հասարակություն | Մարտ 6, 2026 09:40
Հայաստանում մեկնարկում է Global MedConsult բժշկական կոնսիերժ ծառայությունը

Հայաստանն ու աշխարհը | Մարտ 6, 2026 09:26
«Իրական Հայաստան». պաշտոնական անջրպետ ազգային եւ պետական շահերի միջեւ
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026