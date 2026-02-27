«ՀայաՔվե»-ն եւ «Միասնության թեւեր»-ը ընտրություններում միասնաբար հանդես կգան - Mediamax.am

Փետրվար 27, 2026
«ՀայաՔվե»-ն եւ «Միասնության թեւեր»-ը ընտրություններում միասնաբար հանդես կգան


Երեւան: Մեդիամաքս: «ՀայաՔվե» ազգային քաղաքացիական միավորումը եւ «Միասնության թեւեր» քաղաքական նախաձեռնությունը միասնաբար հանդես կգան հունիսի 7-ի ԱԺ ընտրություններում:

Այդ մասին այսօր տեղեկացրել է «ՀայաՔվե»-ի համակարգող Ավետիք Չալաբյանը:

 

«Մեր քաղաքական հայտի ներկայացումից հետո, սա երկրորդ կարեւոր հանգրվանն էր՝ ձեւավորելու նոր, ազգային եւ ժողովրդական կարող քաղաքական ուժ, որն իրական այլընտրանք կարող է դառնալ գործող քաղաքական համակարգին, եւ հույս եւ հեռանկար տրամադրել մեր քաղաքացիներին: 

 

Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել «Միասնության թեւեր»-ի մեր բոլոր գործընկերներին՝ Արման Թաթոյանի ղեկավարությամբ, վստահության եւ համագործակցության համար, եւ հույս հայտնել, որ այդ դրական լուրը իրական խթան կհանդիսանա բազմաթիվ այլ դրական զարգացումների համար, իսկ արդյունքներն էլ չեն ուշանա», - ասել է Ավետիք Չալաբյանը:

 

 




