«Փոփոխություններ պետք են, բայց ես ՀՀ քաղաքականությունը չեմ մեկնաբանում» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Փետրվար 27, 2026
175 դիտում

«Փոփոխություններ պետք են, բայց ես ՀՀ քաղաքականությունը չեմ մեկնաբանում»


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը վերահաստատել է իր վերջերս արված հայտարարությունն այն մասին, որ ինքը չի մեկնաբանում հայաստանյան քաղաքականությունը:

 

Fox 11 Los Angeles հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանն ասել է.

 

«Ես այդ որոշումը կայացրել էի 2022 թվականին՝ հեռանալով հայաստանյան քաղաքականությունից: Ժողովրդավարությունը ոչ միայն ժողովրդավարական ընտրություններն են, այլեւ զսպումների եւ հակակշիռների համակարգը: 

 

Հայաստանում, որը խորհրդարանական հանրապետություն է, չկան իրական զսպումներ եւ հակակշիռներ:

 

Նախագահը որեւէ լիազորություն չունի: Իմ միակ ուժը իմ անձն էր: Հետեւաբար, Հայաստանում փոփոխություններն անհրաժեշտ են, սակայն ես չեմ մեկնաբանում հայաստանյան քաղաքականությունը: Կա վարչապետ, կա կառավարություն՝ նրանք են կրում պատասխանատվությունը:

 

Ես եղել եմ նախագահ, ես փորձել եմ: Ոմանք ինձ լսում էին, ոմանք՝ ոչ: Ես այլեւս նախագահ չեմ, ուստի չեմ մեկնաբանում հայաստանյան գործերը»:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Փետրվար 27, 2026 13:15
Փաշինյանը Վրաստան կայցելի

Քաղաքականություն | Փետրվար 27, 2026 12:12
«Փոփոխություններ պետք են, բայց ես ՀՀ քաղաքականությունը չեմ մեկնաբանում»

Տարածաշրջան | Փետրվար 27, 2026 12:09
Արմեն Սարգսյան. «Խաղաղությունը պետք էր կնքել 1996-1997 թվականներին»
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026