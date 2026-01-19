«Մեր ձեւով» շարժման անդամները «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցություն են գրանցել - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հունվար 19, 2026
323 դիտում

«Մեր ձեւով» շարժման անդամները «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցություն են գրանցել


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Գործարար Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի կողմից ձեւավորված «Մեր ձեւով» ժողովրդական շարժման անդամները գրանցել են «Ուժեղ Հայաստան» անվամբ կուսակցություն:

«Սամվել Կարապետյանի գլխավորած «Մեր ձեւով» ժողովրդական շարժումը Հայաստանում իրական ու որակական փոփոխություններ իրականացնելու օրակարգ ունի: Այդ փոփոխություններին հնարավոր է հասնել քաղաքական հայտի եւ քաղաքական ակտիվ գործընթացներում ներգրավվելու միջոցով»,- ասել է «Մեր ձեւով» շարժման մամուլի խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը:

 

Նրա խոսքով՝ Սամվել Կարապետյանի գլխավորած ուժի կազմակերպական աշխատանքներն ավարտական փուլում են, առաջիկայում քաղաքական ուժը հանդես կգա հստակ օրակարգով եւ կներկայացնի Հայաստանի զարգացման իր տեսլականը:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Հունվար 19, 2026 17:33
Փաշինյանն ու Ալիեւն արժանացել են «Զայեդ» մրցանակի

Քաղաքականություն | Հունվար 19, 2026 16:01
«Մեր ձեւով» շարժման անդամները «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցություն են գրանցել

Հայաստանն ու աշխարհը | Հունվար 19, 2026 13:40
«Վեճի հիմքում Երուսաղեմում հայկական ներկայության ապագան է»
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026