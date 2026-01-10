Թորոսյան. ԼՂ-ից տեղահանվածներին դրդում են ՀՀ քաղաքացիություն չստանալ - Mediamax.am

Թորոսյան. ԼՂ-ից տեղահանվածներին դրդում են ՀՀ քաղաքացիություն չստանալ


Երեւան: Մեդիամաքս: Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր ասել է, որ «տարբեր շրջանակներ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին դրդում են չստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն»:

«Պատճառներից է՝ հետագայում իբր կարող են քաղաքացիություն չստանալով՝ ինչ-որ հարցեր լուծել թե աշխարհաքաղաքական, թե անձնական բնույթի, որ քաղաքացիություն ստանալով՝ պետք է ծառայել ՀՀ Զինված ուժերում եւ այլ պարտականություններ երկրի նկատմամբ»,- ասուլիսի ժամանակ ասել է Արսեն Թորոսյանը: 

 

Նախարարը վստահություն է հայտնել, որ «հաստատված խաղաղությունը կնպաստի, որ մեր քաղաքացիներն ավելի շատ դիմեն ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար եւ բանակից խուսափելու հանգամանքը կթուլանա»:

 

Ինչ վերաբերում է արդեն քաղաքացիություն ձեռք բերած եւ բնակարանի հավաստագիր ստացածների թվին, Թորոսյանը նշել է, որ այս պահին 4 040 ընտանիք ստացել է հավաստագիր:

