Ալեն Սիմոնյան. «Մի օր Ադրբեջանում պահվող գերիների թիվը կհասնի 0-ի» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Նոյեմբեր 26, 2025
501 դիտում

Ալեն Սիմոնյան. «Մի օր Ադրբեջանում պահվող գերիների թիվը կհասնի 0-ի»


Լուսանկարը` ՀՀ ԱԺ մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր վստահություն է հայտնել, որ «մի օր Ադրբեջանում պահվող գերիների թիվը կհասնի 0-ի»:

«Ադրբեջանում հաստատված 23 գերի կա: Եկեք սպասենք, ես վստահ եմ, որ գերիների թիվն ինչ-որ պահի հասնելու է 0-ի։ Վերադառնալու են բոլորը, այդ թվում՝ նաեւ այն ժամանակվա Ղարաբաղի ղեկավարները»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ալեն Սիմոնյանը:

 

ԱԺ նախագահն ընդգծել է, որ իրենց իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որ «բոլոր գերիներն անխտիր վերադառնան Հայաստան».

 

«Մենք աշխատում ենք եւ միջազգային կառույցների, եւ իրենց [Ադրբեջանի] հետ, որ այդ հարցը լուծենք»:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հատուկ ռեպորտաժներ | Նոյեմբեր 26, 2025 17:45
«Գիշերվա դիրեկտոր» Սամվելը՝ կյանքի ու մահվան մասին

Երեւան | Նոյեմբեր 26, 2025 15:51
Բաղրամյան պողոտայի մի քանի հատվածում կարգելվի մեքենաների կանգառը

Տարածաշրջան | Նոյեմբեր 26, 2025 15:46
«Ռուսական երկաթուղիներ»-ում մեկնաբանել են դեպի Հայաստան տարանցման բացումը
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025