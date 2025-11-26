Ալեն Սիմոնյան. «Մի օր Ադրբեջանում պահվող գերիների թիվը կհասնի 0-ի»

Երեւան: Մեդիամաքս: Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր վստահություն է հայտնել, որ «մի օր Ադրբեջանում պահվող գերիների թիվը կհասնի 0-ի»:
«Ադրբեջանում հաստատված 23 գերի կա: Եկեք սպասենք, ես վստահ եմ, որ գերիների թիվն ինչ-որ պահի հասնելու է 0-ի։ Վերադառնալու են բոլորը, այդ թվում՝ նաեւ այն ժամանակվա Ղարաբաղի ղեկավարները»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ալեն Սիմոնյանը:
ԱԺ նախագահն ընդգծել է, որ իրենց իշխանությունն ամեն ինչ անելու է, որ «բոլոր գերիներն անխտիր վերադառնան Հայաստան».
«Մենք աշխատում ենք եւ միջազգային կառույցների, եւ իրենց [Ադրբեջանի] հետ, որ այդ հարցը լուծենք»:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: