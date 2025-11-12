Փաշինյան. «Թրամփի ուղու» շինարարությունը պետք է մեկնարկի 2026թ. երկրորդ կեսին

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «մինչեւ տարեվերջ Հայաստանի կառավարությունը թղթի վրա պետք է նկարագրի «Թրամփի ուղու» հետ կապված բոլոր մանրամասները»։
«2026 թվականի առաջին կեսին պետք է դրանք բոլորը համաձայնեցնենք, իսկ տարվա երկրորդ կեսին՝ սկսենք շինարարական աշխատանքները: Սա է պլանը»,- Ազգային ժողովում ասել է վարչապետը՝ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին:
«Մենք ամեն ինչ կանենք, որ այս ժամանակացույցը հստակ աշխատի: Հաստատ կարող եմ ասել, որ այդ նախագիծն արագ ու մեծ տեմպերով իրականացվելու է եւ այն պայմաններով, ինչ գրված է Վաշինգտոնի հռչակագրում», - հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը:
ԿարծիքներՀարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում: