Փաշինյանը փախստականների վերադարձի թեման վտանգավոր է համարում - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Նոյեմբեր 04, 2025
475 դիտում

Փաշինյանը փախստականների վերադարձի թեման վտանգավոր է համարում


Լուսանկարը` Photolure


Երեւան: Մեդիամաքս: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ կոնֆլիկտը քաղաքական առումով լուծված է, բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով շարունակվում է»։

«Մենք չգիտենք, թե ինչ է խաղաղությունը, այդ երեւույթի հետ չենք առնչվել երբեք։ Անգամ անկախությանը նախընթաց շրջանում մեր հարաբերությունների հիմքը եղել է կոնֆլիկտը։ Մենք անկախություն ենք ստացել կոնֆլիկտից բխած էներգետիկայի շնորհիվ։ Ավելի քան երեսուն տարվա կոնֆլիկտը լուծված է քաղաքական առումով, բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով հնարավոր չէ անջատիչն անջատել ու արգելակները կանգնեցնել։ Դրա համար այն ժամանակ առ ժամանակ արտահայտվում է Հայաստանում ու Ադրբեջանում՝ մամուլի, փորձագետների, անգամ երկրների ղեկավարների մակարդակով, դրա հետ պետք է ճիշտ հարաբերվենք»,- ասել է նա «Օրբելի Ֆորում 2025․ Կառուցելով խաղաղություն եւ բազմակողմանի համագործակցություն» համաժողովի ժամանակ։

 

Ալիեւ. «Ադրբեջանցիների վերադարձը չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին»

Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով՝ եթե« այսօրվա գործողությունների տրամաբանությունն ու հիմնավորումը փորձենք գտնել պատմության մեջ, նշանակում է, որ մենք չենք հավատում խաղաղությանը»։

 

«Ներքին տեղահանվածների, փախստականների վերադարձի օրակարգը համարում եմ վտանգավոր, որովհետեւ դա նշանակում է վերադառնալ կոնֆլիկտի նախնական պարամետրերին»,- ասել է նա։

 

Նոյեմբերի 3-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը հայտարարել էր, որ «ադրբեջանցիների վերադարձը ժամանակակից Հայաստանի տարածք չպետք է վախեցնի հայ ժողովրդին եւ հայկական պետությունը»։

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Հասարակություն | Նոյեմբեր 4, 2025 17:46
Ռուբեն Վարդանյան. Հուսով, որ «Ավրորա»-ն կպահպանի հայկական արմատները

Քաղաքականություն | Նոյեմբեր 4, 2025 11:20
Փաշինյանը փախստականների վերադարձի թեման վտանգավոր է համարում

Հայաստանն ու աշխարհը | Նոյեմբեր 4, 2025 10:52
Հույն դիտորդներ՝ ռուս զինվորների, հնդիկ խաղաղապահներ՝ ԵՄ պարեկների փոխարեն
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025