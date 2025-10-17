Դարոն Աճեմօղլուն ասել է, որ առնչություն չունի «Մեր ձեւով» շարժման հետ - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հոկտեմբեր 18, 2025
801 դիտում

Դարոն Աճեմօղլուն ասել է, որ առնչություն չունի «Մեր ձեւով» շարժման հետ


Լուսանկարը` https://oc-media.org/


Երեւան: Մեդիամաքս: Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի (MIT) տնտեսագիտության պրոֆեսոր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Դարոն Աճեմօղլուն հայտնել է, որ Հայաստանում եւ Թուրքիայում որեւէ կուսակցության հետ չի աշխատում:

Դարոն Աճեմօղլուն այդ մասին հայտնել է Ստամբուլում լույս տեսնող Agos թերթին:

 

Մեկնաբանելով այն փաստը, որ ինքը տեսաուղերձ էր հղել «Մեր ձեւով» շարժման հավաքի մասնակիցներին, Դարոն Աճեմօղլուն ասել է.

 

«Հայաստանում եւ Թուրքիայում ես որեւէ կուսակցության հետ չի աշխատում: Ես ուղերձ էի հղել նրանց կոնֆերանսին, բայց կուսակցության հետ առնչություն չունեմ»:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 17, 2025 18:02
Դարոն Աճեմօղլուն ասել է, որ առնչություն չունի «Մեր ձեւով» շարժման հետ

Հայաստանն ու աշխարհը | Հոկտեմբեր 17, 2025 16:33
«Ռուսաստանն ավելի շատ Ադրբեջանի կարիքն ունի, քան հակառակը»

Քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 17, 2025 10:32
Ալիեւ. Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ խնդիրները մնացել են անցյալում
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025