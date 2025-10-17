Ուիթքոֆը վերահաստատել է ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության օրակարգին - Mediamax.am

Հոկտեմբեր 18, 2025
Ուիթքոֆը վերահաստատել է ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության օրակարգին


Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հետեւողական աջակցությունը խաղաղության օրակարգին։

ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանությունից հայտնում են, որ այդ մասին նա ասել է դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի հետ հանդիպման ժամանակ։

 

«Զրուցակիցներն անդրադարձել են օգոստոսի 8-ի համաձայնագրերի ընթացքին եւ տարածաշրջանային գործընթացներին։ Դեսպանը երախտագիտությունն է հայտնել Սթիվ Ուիթքոֆին՝ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման գործում ներդրած ջանքերի համար», - հայտնում են դեսպանությունից:

