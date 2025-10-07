Ալիեւը «առանց ավելորդ հրապարակայնության» շնորհավորել է Պուտինին

Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւն այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
«Մեր պետության ղեկավարը շնորհավորել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ծննդյան օրվա կապակցությամբ: Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել շնորհավորանքի համար: Հեռախոսազրույցի ընթացքում նրանք մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ հարաբերությունների ներկա վիճակի եւ հեռանկարների վերաբերյալ», - ասվում է ադրբեջանական պետական Azertac լրատվական գործակալության հաղորդագրությունում։
Մեդիամաքսը նշում է, որ Azertac կայքում երկու նախագահների հեռախոսազրույցի մասին լուրը վերնագրված է «Նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրություն»:
