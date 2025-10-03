ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանությունը կօգնի ՀՀ-ին ամրապնդել սահմանների անվտանգությունը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Հոկտեմբեր 03, 2025
200 դիտում

ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանությունը կօգնի ՀՀ-ին ամրապնդել սահմանների անվտանգությունը


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանում են գտնվում ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանության ծառայության ներկայացուցիչները։

Մինչեւ հոկտեմբերի 11-ը ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանության ծառայության թիմը կաշխատի Հայաստանի սահմանապահ ուժերի հետ, կիրականացնի կարողությունների գնահատում եւ կբացահայտի բարելավման կարիք ունեցող ուղղությունները: 

 

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատնից հայտնել են, որ «Բացերի/հնարավորությունների վերլուծության գործընթացի» միջոցով վերլուծական մեթոդաբանությունը հաջողությամբ կիրառվել է այլ վայրերում, «կօգնի ամրապնդել սահմանների անվտանգությունը՝ հստակեցնելով ռազմավարական ներդրումներ պահանջող ուղղությունները»։ 

 

«Հպարտ ենք աջակցել այս առաջին քայլին՝ ուղղված «Խաղաղության խաչմերուկ» կարողությունների զարգացման ոլորտում մեր գործընկերության իրագործմանը, որի մասին հուշագիրը ստորագրվեց նախագահ Թրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի միջեւ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը»,- ասվում է դեսպանատան հաղորդագրությունում։

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Ֆրանսիական համալսարան | Հոկտեմբեր 3, 2025 17:54
ԱԲ-ն խոչընդո՞տ, թե՞ խթան է իրավունքի ոլորտի համար. Իրավունքի գիշեր՝ ՀՖՀՀ-ում

Հասարակություն | Հոկտեմբեր 3, 2025 16:54
Ամփոփվել են «Ինչպե՞ս է աշխատում Face ID-ն» թեստ-խաղի արդյունքները

Քաղաքականություն | Հոկտեմբեր 3, 2025 12:19
ԱՄՆ մաքսային եւ սահմանային պաշտպանությունը կօգնի ՀՀ-ին ամրապնդել սահմանների անվտանգությունը
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025