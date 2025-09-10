Միրզոյան. Գերիների հարցը մեր առաջնային ուշադրության կենտրոնում է

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր ասել է, որ «եթե առաջիկայում ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, միեւնույն է, չենք կարող ասել՝ վերջացավ ամեն ինչ, խաղաղությունը հաստատված է»:
«Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը կարեւորագույն իրադարձություն է: Կարող ենք ասել՝ հաստատվել է խաղաղություն, բայց դեռ ճանապարհի սկզբին ենք: Խաղաղությունը երկար գործընթաց է, խաղաղությունը խնամք եւ հոգատարություն է պահանջում, խաղաղությունը պահանջում է զգուշություն՝ յուրաքանչյուր բառի տեսանկյունից»,- Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ ասել է ԱԳ նախարարը:
Նա ընդգծել է, որ «կողմերն իրար վրա չեն կրակում, էսկալացիայի ռիսկը զրոյի է հավասար, թեժ հակամարտության ռիսկը մինիմալ է»:
«Բայց բազմաթիվ խնդիրներ, ցավոք, մնում են, մեկը՝ գերիների հարցը: Գերիների, պատանդառված անձանց հարցը մեր առաջնային ուշադրության կենտրոնում է։ Հավատացնում եմ՝ այսօր էլ այդ աշխատանքները շարունակվում են, վաղն էլ չեն դադարելու»,- ասել է Արարատ Միրզոյանը:
