Երեւանում աշխատանքն է սկսել Մեծ Բրիտանիայի նոր դեսպանը - Mediamax.am

314 դիտում

Երեւանում աշխատանքն է սկսել Մեծ Բրիտանիայի նոր դեսպանը


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանն ընդունել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Պամելա Քոուլին՝ հավատարմագրերի պատճենը հանձնելու կապակցությամբ:

ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ ասված է.

 

«Կողմերն անդրադարձել են 2025թ. օգոստոսի 26-ին Երևանում անցկացված Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն ռազմավարական երկխոսության երկրորդ փուլի արդյունքներին՝ նախանշելով առաջիկա անելիքները:

 

Զրուցակիցները գոհունակությամբ արձանագրել են Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության երկկողմ հարաբերությունների հետևողական զարգացումն ու խորացումը եւ վերահաստատել են երկկողմ փոխգործակցությունը նոր՝ Ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու երկուստեք հանձնառությունը:

 

ԱԳ նախարարի տեղակալը ներկայացրել է Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ինչպես նաեւ խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացման ուղղությամբ հետագա քայլերի վերաբերյալ Հայաստանի տեսլականը»:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Քաղաքականություն | Սեպտեմբեր 10, 2025 12:45
Երեւանում աշխատանքն է սկսել Մեծ Բրիտանիայի նոր դեսպանը

Հասարակություն | Սեպտեմբեր 9, 2025 17:49
«Կարմիր»՝ երբ գիրքը կինո է դառնում

«Գրքերի տաղավար» | Սեպտեմբեր 9, 2025 17:41
Սարոյանի կեսդարյա ուղին եւ «22 անտիպները»
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025