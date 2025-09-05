Արա Աբրահամյանն ասել է, որ «Փաշինյանի հաղթանակը «ոչ մի լավ բան չի բերի Հայաստանին»

Երեւան: Մեդիամաքս: Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանն ասել է, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում «ոչ մի լավ բան չի բերի Հայաստանին»։
Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը, Արա Աբրահամյանն այս մասին ասել է միության 25-ամյակին նվիրված մամուլի ասուլիսում, որը կայացել է Ռուսաստանի պետական լրատվական գործակալության գրասենյակում:
«Եթե նա ընտրվի, շատ եմ վախենում, որ դրանից հետո Հայաստանին ոչ մի լավ բան չի սպասում։ Նա ոչ մի հարց չի լուծել։ Նրա համար օրենք գոյություն չունի։ Նա ասում է. «Օրենքը ես եմ»։ Ամեն ինչ պարզ է։ Նա փողոցից է եկել եւ փողոցային կանոններով է կառավարում ամբողջ երկիրը», - ասել է Աբրահամյանը։
Նրա խոսքով, Փաշինյանը «դեռ վաղուց» պետք էր հրաժարական տար վարչապետի պաշտոնից։
«Ես դա բազմիցս ասել եմ, նա պետք էր խաղաղ կերպով հեռանար», - ասել է Արա Աբրահամյանը։
