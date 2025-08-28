Երեւան: Մեդիամաքս: ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից հետ կանչված Լիլիթ Մակունցը կնշանակվի վարչապետի գլխավոր խորհրդական:
Այդ մասին այսօր հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Լիլիթ Մակունցը ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանն էր 2021 թվականի օգոստոսից:
2018-2019 թթ. նա զբաղեցնում էր Հայաստանի մշակույթի նախարարի պաշտոնը, 2019-2021թթ.՝ Ազգային Ժողովում «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավարն էր:
ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան է նշանակվել Նարեկ Մկրտչյանը, որը վերջին 4 տարիներին ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն էր:
