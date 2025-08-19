Փաշինյան. Արցախցիների վերադարձի հարցը «վտանգավոր է նորընծա խաղաղության համար» - Mediamax.am

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «առանց Ղարաբաղի հարցը փակելու հնարավոր չէ հաստատել խաղաղություն»:

«Ղարաբաղից տեղահանված քաղաքացիների վերադարձն իրատեսական չեմ համարում: Փախստական դարձած անձանց վերադարձի հարցի երկկողմ արծարծումը համարում եմ վտանգավոր, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությանը վնասող գործոն: Այս հարցն արծարծելը փախստականներին ոչինչ չի տալու, իսկ պետությունների միջեւ դառնալու է լարվածության նոր աղբյուր:

 

Դա վտանգավոր եւ վնասակար թեմա է նորընծա խաղաղության համար»,- իր ուղերձում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:

 

Նա նշել է, որ բոլոր այն մարդիկ, որոնք համաձայն չեն այս ռազմավարության հետ, «կամա, թե ակամա հայտնվում են կոնֆլիկտի վերակենդանացման կողմնակից»:  

 

«Ղարաբաղից տեղահանված քաղաքացիների վերաբերյալ մեր պատկերացումն այն է, որ նրանք պետք տնավորվեն ՀՀ-ում եւ այստեղ ապրեն ու հաստատվեն որպես ՀՀ քաղաքացիներ»,- ամփոփել է խոսքը Նիկոլ Փաշինյանը:

