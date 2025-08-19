Փաշինյան. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղությունը հաստատվել է - Mediamax.am

268 դիտում

Փաշինյան. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղությունը հաստատվել է


Լուսանկարը` primeminister.am


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղություն է հաստատվել»:

«Այս գործում անգնահատելի է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ու նրա վարչակազմի դերակատարումը:

 

Պետք է գիտակցել, որ օգոստոսի 8-ից հետո մենք ապրում ենք բոլորովին ուրիշ Հարավային Կովկասում, նոր Հայաստանի Հանրապետությունում։

 

Մենք՝ երրորդ հանրապետության քաղաքացիներս, չգիտենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության պայմաններում, աշխատել խաղաղության պայմաններում, դա մեզ անծանոթ զգացում է, որովհետեւ մեր անկախության առաջին օրից մենք ապրել ենք կոնֆլիկտի մթնոլորտում, պատերազմի կամ ոչ պատերազմ-ոչ խաղաղություն իրավիճակում։ Մենք զրոյից պետք է սովորենք, թե ինչ է նշանակում խաղաղ ապրել:

 

Հաստատված խաղաղությունը, սակայն, ամենօրյա խնամք է պահանջում, ինչպես նորածին երեխան, նոր տունը, նոր ավտոմեքենան»,- ժողովրդին ուղղված հատուկ ուղերձում, ամփոփելով վաշինգտոնյան հանդիպումները եւ ստորագրված հռչակագրերը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:

Կարծիքներ

Հարգելի այցելուներ, այստեղ դուք կարող եք տեղադրել ձեր կարծիքը տվյալ նյութի վերաբերյալ` օգտագործելուվ Facebook-ի ձեր account-ը: Խնդրում ենք լինել կոռեկտ եւ հետեւել մեր պարզ կանոներին. արգելվում է տեղադրել թեմային չվերաբերող մեկնաբանություններ, գովազդային նյութեր, վիրավորանքներ եւ հայհոյանքներ: Խմբագրությունն իրավունք է վերապահում ջնջել մեկնաբանությունները` նշված կանոնները խախտելու դեպքում:




Լրահոս

Քաղաքականություն | Օգոստոս 18, 2025 18:47
Փաշինյան. Արցախցիների վերադարձի հարցը «վտանգավոր է նորընծա խաղաղության համար»

Քաղաքականություն | Օգոստոս 18, 2025 18:27
Փաշինյան. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղությունը հաստատվել է

Արտաքին քաղաքականություն | Օգոստոս 18, 2025 16:35
«Հարեւան երկրներն առաջնահերթություն են». Իրանի նախագահը Հայաստանում է
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025