Փաշինյան. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղությունը հաստատվել է

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասել է, որ «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղություն է հաստատվել»:
«Այս գործում անգնահատելի է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ու նրա վարչակազմի դերակատարումը:
Պետք է գիտակցել, որ օգոստոսի 8-ից հետո մենք ապրում ենք բոլորովին ուրիշ Հարավային Կովկասում, նոր Հայաստանի Հանրապետությունում։
Մենք՝ երրորդ հանրապետության քաղաքացիներս, չգիտենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության պայմաններում, աշխատել խաղաղության պայմաններում, դա մեզ անծանոթ զգացում է, որովհետեւ մեր անկախության առաջին օրից մենք ապրել ենք կոնֆլիկտի մթնոլորտում, պատերազմի կամ ոչ պատերազմ-ոչ խաղաղություն իրավիճակում։ Մենք զրոյից պետք է սովորենք, թե ինչ է նշանակում խաղաղ ապրել:
Հաստատված խաղաղությունը, սակայն, ամենօրյա խնամք է պահանջում, ինչպես նորածին երեխան, նոր տունը, նոր ավտոմեքենան»,- ժողովրդին ուղղված հատուկ ուղերձում, ամփոփելով վաշինգտոնյան հանդիպումները եւ ստորագրված հռչակագրերը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը:
