Մեդիամաքսի անունից կլոր-սեղանի կեղծ հրավեր է ուղարկվել

Երեւան: Մեդիամաքս: Մեդիամաքսի գործընկերներն այսօր մեզ տեղեկացրել են, որ mediamax.information@gmail.com հասցեից հրավեր են ստացել «մասնակցել օնլայն կլոր սեղանին «Անալիտիկա և մեդիա. փորձի փոխանակում 2025-ի վերջին»:
Մեդիամաքսը հայտարարում է, որ որեւէ կլոր սեղան չի նախաձեռնել եւ հիշյալ էլ. հասցեն մեզ չի պատկանում:
Կեղծ հաղորդագրության մեջ, մասնավորապես, ասված է.
«Միջոցառումը նվիրված է տարվա ամփոփմանը, անալիտիկայի, մեդիայի մոնիթորինգի, արտաքին քաղաքականության և պետական նախաձեռնությունների լուսաբանման արդի միտումների քննարկմանը: Սա հրաշալի հնարավորություն է մասնագիտական երկխոսության և փորձի փոխանակման համար անալիտիկայի և մեդիայի ոլորտում աշխատող մասնագետների միջև»:
Հաղորդագրությունն առաջարկում է մասնակցության համար գրանցվել հղման միջոցով, որը, ամենայն հավանականությամբ, օգտագործվում է չարագործների կողմից տվյալներ հափշտակելու կամ վնասարար ծրագրեր տարածելու համար:
Մեդիամաքսը հորդորում է զգոն լինել եւ նման հաղորդագրություն ստանալու դեպքում՝ անտեսել այն:
