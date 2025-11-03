Մեդիամաքսը հրավիրում է իր երեկոյան մեդիա-դպրոց

Մեդիամաքսը ընդունելություն է հայտարարում իր երեկոյան մեդիա-դպրոց, որի առաջին հոսքը (14 դաս) կմեկնարկի 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ին:
Երեկոյան դպրոցը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ում հետաքրքրում է մեդիան՝ պարտադիր չէ, որ դիմորդները գործող կամ ապագա լրագրողներ լինեն: Բոլոր դասերը լինելու են ինտերակտիվ՝ մասնակիցների ակտիվ ներգրավմամբ:
Դպրոցը գործելու է երեքշաբթի եւ հինգշաբթի օրերին՝ ժամը 18:30-ից 20:30-ը Երեւանի կենտրոնում գտնվող Մեդիամաքսի գրասենյակում։
Ստորեւ ներկայացված է դասացանկը.
Ամսաթիվը
Դասի անվանումը
2025թ. նոյեմբերի 20
Մեդիան մեռնում է, կեցցե մեդիան
Մեդիան երեկ, այսօր եւ վաղը
2025թ. նոյեմբերի 25
Սարսափ եւ բացառություններ
Հայաստանի մեդիա միջավայրը
2025թ. նոյեմբերի 27
Սառը հաշվարկ եւ տաք էմոցիա
Խմբագրական ռազմավարություններն ու պլանավորումը
2025թ. դեկտեմբերի 2
Բոլորս դեպի սթորիթելինգ
Մարդակենտրոն լրագրությունը՝ աշխարհն ավելի լավ դարձնելու ձգտումով
2025թ. դեկտեմբերի 4
Native, Native մինչեւ վերջ
Հատուկ եւ գործընկերային նախագծերի «ներքին խոհանոցը»
2025թ. դեկտեմբերի 9
Մենք ենք տերը... մեր մեդիայի
Մեդիաների ինքնակարգավորումն ու էթիկայի հարցերը
2025թ. դեկտեմբերի 11
Փող աշխատելը
Մեդիաների ֆինանսական աղբյուրները եւ ինքնաբավության ապահովման տարբերակները
2025թ. դեկտեմբերի 16
«Միլիոնը տարան»
Ֆինանսական գրագիտությունը՝ պարզ օրինակներով
2025թ. դեկտեմբերի 18
Քանի՞ գլխանի եք
Բովանդակության մատուցումը տարբեր ձեաչափերով եւ տարբեր հարթակներում
2026թ. հունվարի 13
«Տարոն ջան, սիրուն չի» (c)
Վիզուալիցացիան համաշխարհային եւ հայկական մեդիայում
2026թ. հունվարի 15
ԱԲոկալիպսիս
Արհեստական բանականության օգուտներն ու վնասները մեդիայի համար
2026թ. հունվարի 20
Ամեն ինչ կորած (չ) է
Տեղեկատվական ճգնաժամերի կառավարումը
2026թ. հունվարի 22
«Հին» ենք, բայց ծեր չենք:)
Մեդիամաքսի 27-ամյա պատմությունը՝ փաստերով, օրինակներով եւ կատակներով
2026թ. հունվարի 27
Մենք ձեզ գիտենք
Ճանաչել լսարանը եւ աշխատել նրա հետ
Դասերը վարելու են Մեդիամաքսի տնօրեն Արա Թադեւոսյանը, գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանը, լրագրողական թիմի անդամները: Որոշ դասերին կմասնակցեն հրավիրված մասնագետներ:
Արժեքը, ընդունելության կարգը եւ ժամկետները
Ուսման վարձը (14 դասի համար) կազմում է 90 000 դրամ: Վճարումը կատարվում է երկու փուլով՝ յուրաքանչյուրը 45 000 դրամ:
Դպրոցի առաջին հոսքը նախատեսված է առավելագույնը 20 մասնակցի համար:
Մեդիամաքսի երկարամյա գործընկեր IDBank-ը կրթաթոշակ կտրամադրի 10 մասնակցի՝ ամբողջությամբ վճարելով նրանց ուսման համար: Կրթաթոշակ ստացողներին կընտրի Մեդիամաքսի եւ IDBank-ի համատեղ հանձնաժողովը:
Դիմորդները պետք է մինչեւ 2025 թվականի նոյեմբերի 10-ի ժամը 22:30 մեկ էջանոց մոտիվացիոն նամակ ուղարկեն director@mediamax.am հասցեին՝ ներկայացնելով, թե ինչու են ցանկանում հաճախել Մեդիամաքսի երեկոյան մեդիա-դպրոց: Նամակին պետք է կցել ինքնակենսագրականը (CV): Դիմորդները, որոնք ցանկանում են կրթաթոշակ ստանալ IDBank-ից, պետք է այդ մասին հիշատակեն մոտիվացիոն նամակում: Նամակները պետք է վերնագրված լինեն (subject) Mediamax School:
Տարիքային սահմանափակում չկա՝ դիմել կարող են բոլոր ցանկացողները:
Մասնակիցներն եւ կրթաթոշակ ստացողները կընտրվեն նամակների վերլուծության հիման վրա եւ կտեղեկացվեն 2025թ. նոյեմբերի 13-ին:
Բոլոր մասնակիցները հավաստագրեր կստանան:
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 010 54 45 31:
