Ստեփանակերտում քանդում են ԼՂՀ ԱԳՆ շենքը

Երեւան: Մեդիամաքս: Այսօր Ստեփանակերտում սկսել են քանդել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության շենքը։
Ադրբեջանական Trend գործակալությունը գրում է.
«Այն փաստը, որ շենքի քանդումը սկսվեց այսօր, խորհրդանշական է։ Սեպտեմբերի 2-ին նշվու, էր ինքնահռչակ ռեժիմի հռչակման տարեդարձը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում։ Այս շենքում նախկինում հանդիպումներ էին անցկացվում օկուպացված տարածքներ այցելող արտասահմանյան հայամետ քաղաքական գործիչների հետ, օտարերկրյա լրագրողներին տրամադրվում էին անօրինական մուտքի վիզաներ եւ հավատարմագրեր։ Այս ամենը Ադրբեջանի պետական ինքնիշխանության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսեւորում էր։
Լուսանկարը` Trend
Այս շենքում նստած Դավիթ Բաբայանը եւ Ադրբեջանի դեմ ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող այլ անձինք, որոնց դատավարությունն այսօր շարունակվում է Բաքվում, հայտարարում էին, որ ադրբեջանական դրոշը Ղարաբաղում կարող է ծածանվել միայն մեկ դեպքում՝ դեսպանատան բացման ժամանակ»։
Trend նշում է, որ «քանդված շենքի տեղում կկառուցվի նոր եռահարկ վարչական շենք՝ ժամանակակից ճարտարապետական ոճով՝ Քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության պետական կոմիտեի ենթակայության տակ գտնվող Ղարաբաղի շրջանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության գլխավոր վարչության համար»։
