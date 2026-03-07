Փեզեշքիանը Պուտինին ասել է, որ Իրանը Ադրբեջանին չի հարվածել - Mediamax.am

Մարտ 07, 2026
Փեզեշքիանը Պուտինին ասել է, որ Իրանը Ադրբեջանին չի հարվածել


Երեւան: Մեդիամաքս: Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանա «վճռականորեն հերքել է Ադրբեջանի վրա հարձակման մասին հայտարարությունները»:

Ինչպես հաղորդում է իրանական Tasnim գործակալությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում նա դրանք որակել որպես «թշնամական դավադրություն», որի նպատակն է խաթարել երկու երկրների հարաբերությունները։

 

«Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր հարևաններին վրա հարձակվելու մտադրություն երբեք չի ունեցել և չունի»,- Փեզեշքիանի այս խոսքերն է մեջբերում Tasnim-ը։

 

Երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել մարտի 6-ին։ 

 

Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում Ադրբեջանի թեման չի շոշափվում։ 




