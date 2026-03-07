Փեզեշքիանը Պուտինին ասել է, որ Իրանը Ադրբեջանին չի հարվածել

Երեւան: Մեդիամաքս: Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանա «վճռականորեն հերքել է Ադրբեջանի վրա հարձակման մասին հայտարարությունները»:
Ինչպես հաղորդում է իրանական Tasnim գործակալությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում նա դրանք որակել որպես «թշնամական դավադրություն», որի նպատակն է խաթարել երկու երկրների հարաբերությունները։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր հարևաններին վրա հարձակվելու մտադրություն երբեք չի ունեցել և չունի»,- Փեզեշքիանի այս խոսքերն է մեջբերում Tasnim-ը։
Երկու երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել մարտի 6-ին։
Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում Ադրբեջանի թեման չի շոշափվում։