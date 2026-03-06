Միրզոյանն ու Ֆիդանը քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արեւելքում - Mediamax.am

Միրզոյանն ու Ֆիդանը քննարկել են իրավիճակը Մերձավոր Արեւելքում


Լուսանկարը` ՀՀ Արտաքին գործերի մամուլի ծառայություն (արխիվային լուսանկար)


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի պաշտոնակից Հաքան Ֆիդանի հետ:

ՀՀ ԱԳՆ-ից հայտնել են, որ զրուցակիցները քննարկել են Մերձավոր Արեւելքում տեղի ունեցող զարգացումները՝ «մտահոգություն հայտնելով իրավիճակի շարունակական սրման կապակցությամբ»:

 

Հեռախոսազրույցի ընթացքում ԱԳ նախարարները կարեւորել են տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության հաստատումը:

 

Մարտի 5-ին Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել նաեւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհում Բայրամովի հետ:




