Ալիեւն այցելել է Իրանի դեսպանատուն եւ ցավակցություն հայտնել - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Մարտ 04, 2026
428 դիտում

Ալիեւն այցելել է Իրանի դեսպանատուն եւ ցավակցություն հայտնել


Լուսանկարը` trend.az


Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւն այսօր այցելել է Բաքվում Իրանի դեսպանատուն եւ ցավակցություն հայտնել Գերագույն առաջնորդ այաթոլա Սեյեդ Ալի Խամենեիի եւ բազմաթիվ խաղաղ բնակիչների զոհվելու կապակցությամբ:

Ադրբեջանի նախագահը գրառում է կատարել սգո մատյանում:

 

Ինչպես հաղորդում է Trend-ը, դեսպանի հետ զրույցում Իլհամ Ալիեւը նշել է, որ միշտ հիշելու է Իրան կատարած այցերի ընթացքում այաթոլա Սեյեդ Ալի Խամենեիի հետ ունեցած հանդիպումները:

 

Իրանի դեսպան Մուջթաբա Դեմիրչիլուն երախտագիտություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահին՝ դեսպանություն այցելելու եւ ցավակցություն հայտնելու համար:




Լրահոս

Արտաքին քաղաքականություն | Մարտ 4, 2026 16:11
Ալիեւն այցելել է Իրանի դեսպանատուն եւ ցավակցություն հայտնել

Հայաստանն ու աշխարհը | Մարտ 4, 2026 15:54
Չինաստանը կտրելով իրանական նավթից՝ Թրամփն ուժեցաղնում է ռուսներին

Հասարակություն | Մարտ 4, 2026 12:21
«HENDERSON»-ի հովանավորությամբ Մատենադարանում երկու նոր սրահ կստեղծվի
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026