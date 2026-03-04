Էրդողան. «Ավանդական դիվանագիտությունը կորցնում է իմաստը» - Mediamax.am

Մարտ 04, 2026
Էրդողան. «Ավանդական դիվանագիտությունը կորցնում է իմաստը»


Լուսանկարը` turkiyetoday.com


Երեւան: Մեդիամաքս: Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ կրիտիկական շրջան է ապրում ոչ միայն տարածաշրջանը, այլեւ ողջ աշխարհը։

Խորհրդարանում ելույթ ունենալիս Էրդողանն ասել է, որ «ավանդական դիվանագիտությունը կորցնում է իր իմաստը, իսկ միջազգային իրավունքի նորմերն անտեսվում են»։

 

Նրա խոսքով՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքներով ձեւավորված աշխարհակարգը փլուզվում է։

 

«Աշխարհն այնքան է «տաքացել», որ եւ կարող է բռնկվել ամենափոքր կայծից։ Անարդարությունն ամենուր խորանում է՝ ձեռք բերելով քրոնիկ բնույթ»,- ասել է նա։

 

Պարզ չէ, թե ժամանակակից կարգին ինչ համակարգ է փոխարինելու, նկատել է Թուրքիայի նախագահը:

 

«Մեր աշխարհն արագորեն շարժվում է դեպի քաոս, որտեղ տիրում են ուժն ու ուժեղի իրավունքը։ Իրանի վրա հարձակումները դրա հերթական վկայությունն են»,- ընդգծել է նա։




