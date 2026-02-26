Փաշինյանը Լեհաստանի հայ համայնքին ներկայացրել է «Իրական Հայաստան»-ը - Mediamax.am

Փետրվար 26, 2026
Փաշինյանը Լեհաստանի հայ համայնքին ներկայացրել է «Իրական Հայաստան»-ը


Լուսանկարը` primeminister.am


Երեւան: Մեդիամաքս: Պաշտոնական այցով Լեհաստանում գտնվող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վարշավայում հանդիպում է ունեցել Լեհաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։

«Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է կառավարության առաջնահերթությունները՝ խոսելով խաղաղության օրակարգի առաջմղման, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի մասին։

 

Վարչապետը նաև անդրադարձել է «Իրական Հայաստան» գաղափարախոսությանը՝ ներկայացնելով հիմնական սկզբունքները», - հայտնում է վարչապետի մամուլի ծառայությունը:




