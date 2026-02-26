Փաշինյանը Լեհաստանի հայ համայնքին ներկայացրել է «Իրական Հայաստան»-ը

Երեւան: Մեդիամաքս: Պաշտոնական այցով Լեհաստանում գտնվող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վարշավայում հանդիպում է ունեցել Լեհաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
«Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է կառավարության առաջնահերթությունները՝ խոսելով խաղաղության օրակարգի առաջմղման, տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի մասին։
Վարչապետը նաև անդրադարձել է «Իրական Հայաստան» գաղափարախոսությանը՝ ներկայացնելով հիմնական սկզբունքները», - հայտնում է վարչապետի մամուլի ծառայությունը: