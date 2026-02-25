Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Լեհաստան

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Լեհաստան:
Կառավարությունից հայտնել են, որ այցի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ, որից հետո Հայաստանի եւ Լեհաստանի վարչապետները հանդես կգան հայտարարություններով:
Վարչապետը հանդիպումներ կունենա նաեւ Լեհաստանի նախագահի եւ Սենատի նախագահի հետ:
Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի նաեւ Միջազգային հարաբերությունների լեհական ինստիտուտ, որտեղ հանդիպում կունենա լեհական վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ: