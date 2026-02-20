Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին - Mediamax.am

Փետրվար 20, 2026
176 դիտում

Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին


Լուսանկարը` ՀՀ կառավարություն մամուլի ծառայություն


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 19-ին Վաշինգտոնում մասնակցել է Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստին։

Կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ ասված է.

 

«Իր ելույթում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, անդրադառնալով տարբեր միջազգային հակամարտություններին, խոսել է նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մասին՝ նշելով, որ 32 տարի տեւած հակամարտությունից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները զգալի աշխատանք են իրականացրել խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ ԱՄՆ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ վարչապետին եւ Ադրբեջանի նախագահին կատարված աշխատանքի համար՝ ընդգծելով ձեռք բերված արդյունքների կարեւորությունը»։

 

Նիստի ընթացքում ներկայացվել է նաեւ Գազայի խաղաղության ծրագիրը եւ առաջիկայում նախատեսվող քայլերը։ 




