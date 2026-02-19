Ալիեւը Վաշինգտոնում հանդիպել է AIPAC-ի ղեկավարի հետ

Երեւան: Մեդիամաքս: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը Վաշինգտոնում հանդիպում է ունեցել Ամերիկա-իսրայելական հասարակական կապերի կոմիտեի (AIPAC) գործադիր տնօրեն Էլիոթ Բրանդտի հետ:
Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, հանդիպմանը ընդգծվել է, որ ԱՄՆ-ում Դոնալդ Թրամփի իշխանության գալով՝ երկրների միջեւ հարաբերությունները սկսել են զարգանալ:
Կողմերը նշել են AIPAC-ի դերը ադրբեջանա-ամերիկյան եւ ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերությունների խորացման գործում:
Ադրբեջանի նախագահը Վաշինգտոնում է գտնվում Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստին մասնակցելու նպատակով: