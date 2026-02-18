Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է ԱՄՆ - Mediamax.am

Փետրվար 18, 2026
Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է ԱՄՆ


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ:

Վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը հայտնել է, որ փետրվարի 19-ին Վաշինգտոնում վարչապետը կմասնակցի Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստին։ 

 

Մեդիամաքսը հիշեցնում է, որ ս.թ. հունվարի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում մասնակցել էր «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրության ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը։

 

Հայաստանի, ԱՄՆ-ի, Արգենտինայի, Ադրբեջանի, Բահրեյնի, Բելգիայի, Բուլղարիայի, Եգիպտոսի, Հունգարիայի, Ինդոնեզիայի, Հորդանանի, Ղազախստանի, Կոսովոյի, Մարոկկոյի, Պակիստանի, Քաթարի, Պարագվայի, Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի, ԱՄԷ-ի, Ուզբեկստանի եւ Իսրայելի պատվիրակությունների ղեկավարները ԱՄՆ նախագահի ներկայությամբ ստորագրել էին «Խաղաղության խորհրդի» կանոնադրությունը: 




