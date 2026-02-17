Փաշինյանը կարեւորել է ԵՄ հետ գործակցության խորացումը - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
Փետրվար 17, 2026
140 դիտում

Փաշինյանը կարեւորել է ԵՄ հետ գործակցության խորացումը


Լուսանկարը`


Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական հանձնաժողովի հարեւանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանի հետ հանդիպմանը կարեւորել է Հայաստան–Եվրոպական միություն համագործակցության շարունակական խորացումը:

Կառավարությունից հայտնել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Եվրոպական միության հետեւողական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, օրենքի գերակայության, տնտեսական զարգացման եւ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների գործընթացում:

 

«Գերտ Յան Կուպմանը վերահաստատել է Եվրոպական հանձնաժողովի պատրաստակամությունը՝ շարունակելու աջակցությունը Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին եւ ընդգծել ԵՄ-Հայաստան գործընկերության ընդլայնման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը։ 

 

Կողմերը քննարկել են Հայաստան–ԵՄ համագործակցության ընթացիկ ծրագրերը, ինչպես նաեւ ապագա նախաձեռնություններն՝ ուղղված տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանը, ներդրումային միջավայրի բարելավմանը եւ տարածաշրջանային կայունության ամրապնդմանը։

 

Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային զարգացումներին եւ խաղաղության օրակարգին։ Վարչապետը ներկայացրել է կառավարության դիրքորոշումներն՝ ուղղված տարածաշրջանում կայուն եւ տեւական խաղաղության հաստատմանը»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում:




Լրահոս

Հասարակություն | Փետրվար 17, 2026 20:01
Նուբար Աֆեյան. Պետք է շարունակենք պայքարը Ռուբենի ազատության համար

Արտաքին քաղաքականություն | Փետրվար 17, 2026 18:04
Փաշինյանը կարեւորել է ԵՄ հետ գործակցության խորացումը

Հասարակություն | Փետրվար 17, 2026 17:14
«Մեր հայրերի մոխիրը» գրքի 100 օրինակ՝ Մեդիամաքսից, Իդրամից եւ «Հայորդի»-ից
Մեր ընտրանին
Մեր մասին | Կապ | Օգտագործման կարգ  | Գովազդ
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026