Փաշինյանը կարեւորել է ԵՄ հետ գործակցության խորացումը

Երեւան: Մեդիամաքս: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական հանձնաժողովի հարեւանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանի հետ հանդիպմանը կարեւորել է Հայաստան–Եվրոպական միություն համագործակցության շարունակական խորացումը:
Կառավարությունից հայտնել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Եվրոպական միության հետեւողական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, օրենքի գերակայության, տնտեսական զարգացման եւ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների գործընթացում:
«Գերտ Յան Կուպմանը վերահաստատել է Եվրոպական հանձնաժողովի պատրաստակամությունը՝ շարունակելու աջակցությունը Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին եւ ընդգծել ԵՄ-Հայաստան գործընկերության ընդլայնման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը։
Կողմերը քննարկել են Հայաստան–ԵՄ համագործակցության ընթացիկ ծրագրերը, ինչպես նաեւ ապագա նախաձեռնություններն՝ ուղղված տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանը, ներդրումային միջավայրի բարելավմանը եւ տարածաշրջանային կայունության ամրապնդմանը։
Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային զարգացումներին եւ խաղաղության օրակարգին։ Վարչապետը ներկայացրել է կառավարության դիրքորոշումներն՝ ուղղված տարածաշրջանում կայուն եւ տեւական խաղաղության հաստատմանը»,- ասվում է կառավարության հաղորդագրությունում: